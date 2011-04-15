Сбербанк и Агробанк запускают сервис мгновенных денежных переводов

Сбербанк и АКБ "Агробанк" (Узбекистан) запускают сервис мгновенных денежных переводов с карт Агробанка на карты Сбербанка. Об этом говорится в сообщении российской организации.



Таким образом, теперь прямые переводы доступны в обе стороны.

Сделать перевод можно в мобильном приложении AgrobankMobile. Офис банка для этого посещать не нужно - достаточно знать номер банковской карты или мобильного телефона получателя. Отправляемые средства снимаются с банковских карт UzCard и Humo, конвертируются по специальному курсу в рубли и напрямую поступают на карты Сбербанка. Так как в процессе не участвуют посредники, комиссия составляет 1%.



Ранее, в ноябре 2019 года, у клиентов Сбербанка появилась возможность переводить деньги клентам Агробанка в мобильном приложении Сбербанк Онлайн (комиссия также составляет 1%). Совершить платёж можно по номеру телефона получателя, привязанному к банковской карте. Таким образом, теперь денежные онлайн-переводы доступны в обе стороны: из России в Узбекистан и из Узбекистана в Россию.



Отметим, что на данный момент в Сбербанк Онлайн доступны переводы в такие финансовые учреждения СНГ, как Алиф Банк, Ориёнбанк, Международный Банк Таджикистана, МДО "Имон Интернешнл", МДО "Душанбе Сити", Коммерцбанк Таджикистана, Спитамен Банк, Первый Микрофинансовый Банк, Тамвил, Банк Арванд, МДО "Матин", МДО "Хумо" и Банк Эсхата (Таджикистан), КБ "Кыргызстан" и Банк Компаньон (Киргизия), АКБ "Агробанк" и АО НБУ (Узбекистан), Капитал Банк (Азербайджан), Эвокабанк (Армения).



"Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 26.05.2020