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26/05/2020
15:01

Новая дорога свяжет Коммунарку с районом Южное Бутово

Дорога от Калужского шоссе до магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе с заходом в деревню Бачурино соединит посёлок Коммунарка в Новой Москве с районом Южное Бутово. Об этом сообщил Стройкомплекс.

Будет обеспечен удобный выезд на Калужское шоссе из новых кварталов, которые возводят в посёлке.

Длина четырёхполосной трассы составит 4.3 км. Открытие дороги запланировано на конец 2023 года. Сейчас ведётся проектирование.

К новой трассе подведут подъездные пути от прилегающих кварталов и населенных пунктов. Здесь запустят движение общественного транспорта. Для этого обустроят отстойно-разворотную площадку и построят здание конечной станции автобусов.

Вдоль трассы установят освещение, около жилых домов появятся шумозащитные экраны. Движение автомобильного потока на трассе будут регулировать 14 светофоров.

Длина построенных и реконструированных улиц вдоль автодороги составит 8.3 км.

"AK&M" от 26.05.2020
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