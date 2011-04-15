Новая дорога свяжет Коммунарку с районом Южное Бутово
Дорога от Калужского шоссе до магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе с заходом в деревню Бачурино соединит посёлок Коммунарка в Новой Москве с районом Южное Бутово. Об этом сообщил Стройкомплекс.
Будет обеспечен удобный выезд на Калужское шоссе из новых кварталов, которые возводят в посёлке.
Длина четырёхполосной трассы составит 4.3 км. Открытие дороги запланировано на конец 2023 года. Сейчас ведётся проектирование.
К новой трассе подведут подъездные пути от прилегающих кварталов и населенных пунктов. Здесь запустят движение общественного транспорта. Для этого обустроят отстойно-разворотную площадку и построят здание конечной станции автобусов.
Вдоль трассы установят освещение, около жилых домов появятся шумозащитные экраны. Движение автомобильного потока на трассе будут регулировать 14 светофоров.
Длина построенных и реконструированных улиц вдоль автодороги составит 8.3 км.