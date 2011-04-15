Трассу-связку Варшавского и Калужского шоссе откроют в 2022 году

Прямая автомагистраль от Варшавского до Калужского шоссе откроется в первой половине 2022 года. Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.



"Строительство автодороги от Варшавки до деревни Яковлево началось в апреле прошлого года, ее ввод в эксплуатацию планируется в первой половине 2022 года. Эта дорога станет продолжением введенной недавно в эксплуатацию трассы "Калужское шоссе - деревня Яковлево". Таким образом, будет создано сплошное поперечное направление длиной 17 км между двумя скоростными магистралями", - сказал В.Жидкин.



По его словам, дорога также напрямую свяжет города Троицк и Щербинку, поселения Рязановское и Десеновское.



"Появится возможность быстро добраться из этих населённых пунктов до соседней магистрали, не совершая дополнительных крюков через МКАД или ЦКАД", - добавил В.Жидкин.



Он отметил, что разрешенная скорость движения по трассе будет установлена 70 км в час.



"Сегодня рабочие приступили к установке пролётных строений путепровода через железную дорогу Курского направления и эстакады вдоль Варшавского шоссе. Одновременно оборудуются подходы к будущему мосту через реку Десну. Общая готовность объекта составляет около 30%", - заключил глава департамента.



Ранее В.Жидкин заявил, что только до конца этого года в Новой Москве планируется завершить строительство девяти дорожных объектов длиной более 27 км.



"AK&M" от 26.05.2020