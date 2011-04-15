В поселениях Сосенское и Московский построят 19 км дорог. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Проект планировки территории (ППТ) участка улично-дорожной сети в Новомосковском округе уже утверждён, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, слова которой приводятся в сообщении. Его площадь составляет 265 га.



"Построят магистральную улицу районного значения "Калужское шоссе-Саларьево" и прилегающую улично-дорожную сеть с установкой технических зон инженерных коммуникаций. Длина дорог составит около 19 км", - сказала А.Пятова.



Она отметила, что частично строительство и реконструкция сети планируется за счёт средств инвестора "ГК А101". Но большая часть будет оплачена из бюджета.



Так, в рамках ППТ проложат три участка магистральной улицы районного значения: от Калужского шоссе до магистрали "Саларьево-Московский-Марьино", от деревни Картмазово до магистрали "Саларьево-Московский-Марьино", от автодороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" до улицы Саларьевская.



"Это обеспечит транспортную доступность к станциям метро "Саларьево", "Филатов Луг" и "Прокшино". При этом будут обустроены временные парковки для личного транспорта и временные отстойно-разворотные площадки", - отметила А.Пятова.



Помимо этого, построят путепровод для транспортно-пересадочного узла "Саларьево" с необходимой для его функционирования улично-дорожной сетью.



"Новые дороги позволят организовать транспортное и инженерное обслуживание жилой застройки и будущего строительства от инвестора "ГК А101", а также территории Хованского кладбища и индустриального парка "Индиго"", - подчеркнула А.Пятова.



Проект планировки территории утвердила Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК).



"AK&M" от 26.05.2020