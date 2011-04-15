"Магнит" принимает к оплате банковские карты с истекшим сроком действия. Об этом говорится в сообщении ритейлера.



Компания принимает карты с истекшим сроком независимо от эмитента, почти на 65 тыс. кассах, включая кассы для самостоятельной оплаты. Партнёр розничной сети - Сбербанк, обслуживающий все POS-терминалы "Магнита", - удалённо обновил настройки программного обеспечения оборудования.



Услуга будет доступна до 1 июля 2020 года, но может быть продлена в зависимости от ситуации с коронавирусом.



ПАО "Магнит" (Краснодар, ИНН 2309085638) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через одноимённую сеть магазинов.



Чистая прибыль "Магнита" за 2019 год сократилась на 49% до 17.1 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Общая выручка выросла на 10.6% до 1368.7 млрд руб. Показатель EBITDA составил 83.1 млрд руб. Компания открыла (net) 2377 магазинов (1195 магазинов у дома, 6 супермаркетов и 1176 магазинов дрогери). Общее количество магазинов сети составило 20725 по состоянию на 31 декабря 2019 года.



"AK&M" от 26.05.2020