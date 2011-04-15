Съезд с Северо-Восточной хорды в сторону Открытого шоссе построят в 2021 году

Эстакадный съезд с Северо-Восточной хорды (СВХ) на 5-й проезд Подбельского построят в 2021 году. Об этом заявил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.



"Сейчас бетонируют основные конструкции эстакады. Работы ведутся по проекту первого этапа сооружения многоуровневых развязок на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе", - сказал Р.Загрутдинов.



В рамках проекта построят 1.2 км дорог и три искусственных сооружения: эстакаду длиной более 225 м, две подпорные стены длиной более 82 метров и около 12 метров.



Также проведут реконструкцию всех участков прилегающей улично-дорожной сети, систему дождевой канализации, теплосети, сети электроснабжения, коммуникации и сети ОАО РЖД.



"Строительство объекта обеспечит съезд транспорта на 5-й проезд Подбельского, далее - на Ивантеевскую улицу, Открытое шоссе и внутриквартальную улично-дорожную сеть. По поручению мэра Сергея Собянина мы проектируем и строим удобные связки между хордовыми направлениями и внутриквартальными дорогами", - добавил Р.Загрутдинов.



"AK&M" от 26.05.2020