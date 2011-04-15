Банк ДОМ.РФ увеличил лимит бесконтактных покупок до 5 тыс. руб.

Банк ДОМ.РФ увеличивает лимиты сумм на бесконтактные операции без ввода ПИН-кода. Об этом говорится в сообщении банка.



Держатели карт MasterCard получили возможность совершать покупки до 5 тыс. руб., Visa - до 3 тыс. руб.



Банк ДОМ.РФ завершил все необходимые процедуры для увеличения лимитов. Аналогичную работу на своём терминальном оборудовании должны произвести сторонние банки-эквайеры.



АО "Банк ДОМ.РФ" (до 13 декабря 2018 года АКБ "Российский капитал") - осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации. Единственным акционером АО "Банк ДОМ.РФ" является АО "ДОМ.РФ".



"AK&M" от 26.05.2020