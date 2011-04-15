"Газпром нефть" отгрузила двухсотую партию нефти с платформы "Приразломная"

"Газпром нефть" завершила двухсотую отгрузку нефти сорта ARCO с платформы "Приразломная". Об этом говорится в сообщении компании.



В условиях пандемии все производственные операции на платформе ведутся в штатном режиме с соблюдением необходимых мер для защиты сотрудников от COVID-19.



Юбилейную транспортировку выполнил танкер "Михаил Ульянов". Для отгрузки партии в 70 тыс. т нефти требуется несколько подходов танкера к "Приразломной". В зависимости от направления ветра, течений и движения льда, судно подходит к одному из комплексов устройств прямой отгрузки нефти или удаляется от платформы на безопасное расстояние. Удерживать его на месте во время отгрузки помогает система динамического позиционирования. Сама операция начинается при соблюдении более 30 необходимых условий обеспечения безопасности.



Перевозку нефти с момента начала промышленной эксплуатации платформы осуществляют суда группы компаний "Совкомфлот" - челночные танкеры "Михаил Ульянов", который выполнил первую отгрузку арктической нефти в 2014 году, и "Кирилл Лавров". За 6 лет работы "Приразломной" они доставили в порт Мурманск более 13 млн т нефти.



Приразломное нефтяное месторождение расположено в юго-восточной части Баренцева моря в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти составляют 79 млн тонн. Лицензия на разработку Приразломного месторождения принадлежит ООО "Газпром нефть шельф", которое является дочерним обществом "Газпром нефти". Промышленная разработка Приразломного месторождения начата в декабре 2013 года. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 года. В апреле 2020 года "Газпром нефть" добыла на Приразломном месторождении 13-миллионную тонну нефти.



Специально для разработки месторождения в России была создана морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) "Приразломная", которая обеспечивает выполнение всех технологических операций: бурение, добычу, хранение нефти, подготовку и отгрузку готовой продукции. Платформа рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях, отвечает самым жестким требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки.



Круглогодичный вывоз продукции обеспечивают нефтеналивные танкеры усиленного ледового класса (Arc6) с двойным корпусом и дедвейтом 70 тыс. тонн - "Михаил Ульянов" и "Кирилл Лавров". Оба судна построены на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге специально для круглогодичной перевозки нефти с "Приразломной", принадлежат компании "Совкомфлот" и находятся в долгосрочной аренде у компании "Газпром нефть шельф".



Транспортно-логистическая система проекта "Приразломное", включающая, помимо двух челночных танкеров, два многофункциональных ледокольных судна (МФЛС) "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев", а также судно ледового класса Sayan Polaris позволяет выполнять полный цикл работ для бесперебойного снабжения и безопасного функционирования платформы "Приразломная".



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



"AK&M" от 26.05.2020