Ингосстрах выплатил более 169 млн руб. за повреждённое оборудование и товарный запас

Ингосстрах выплатил свыше 169 млн руб. за производственное оборудование и товарный запас, повреждённые в результате пожара. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл в феврале 2018 года в Московской области. На территории складского помещения, принадлежащего страхователю, произошло возгорание. В результате пожара товарный запас предприятия и производственное оборудование получили повреждения.



Программа страхования была оформлена в соответствии с правилами страхования промышленных и коммерческих объектов, с ответственностью "за все риски". Кроме того, полис предусматривал страховую защиту на случай перерыва в производстве и непредвиденных расходов. Общий лимит ответственности страховщика по договору превышает 7 млн евро, в том числе лимит ответственности по страхованию товарных запасов – 4.7 млн евро, по страхованию убытков от перерыва в коммерческой деятельности – 2.4 млн евро, по страхованию производственного оборудования и другого движимого имущества – 150 тыс. евро. Договор был заключен сроком на 1 год.



Ингосстрах сотрудничает с данным клиентом с 2013 года.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 26.05.2020