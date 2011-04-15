РЖД сохранят временный график "Сапсанов" до 23 июня, но увеличат число поездов почти вдвое
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26/05/2020
16:46

РЖД сохранят временный график "Сапсанов" до 23 июня, но увеличат число поездов почти вдвое

ОАО "РЖД" продлевает действие временного графика высокоскоростных поездов "Сапсан" до 23 июня 2020 года, при этом количество рейсов будет увеличено практически вдвое. Об этом говорится в сообщении компании.

Так, с 29 мая по 23 июня между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать по 8 пар поездов "Сапсан" (16 рейсов) в утренние, дневные и вечерние часы, в том числе одна пара - на маршруте Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

Учитывая традиционно высокий спрос на поездки в праздничные даты, в период с 11 по 14 июня количество пар поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом будет увеличено до десяти в день (20 рейсов).

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Уставный капитал составляет 2.388 трлн руб.

Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.

"AK&M" от 26.05.2020
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