В Google Play обнаружено приложение, которое похищает деньги со счетов пользователей, ESET

Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружила банковский троян, распространяемый в официальном магазине Google Play, говорится в сообщении компании.



Он размещался в разделе "Образование" под названием DEFENSOR ID.



Согласно описанию приложения, его задача — повысить безопасность пользователя при помощи использования сквозного шифрования. В действительности оно запрашивает несколько критически значимых разрешений, среди которых — изменение системных настроек.



DEFENSOR ID получает возможность читать текст, отображаемый в любом приложении и отправить его злоумышленникам, например, СМС, данные для входа в учётные записи, коды двухфакторной аутентификации. Таким образом вредонос способен получить доступ к аккаунтам онлайн-банков, социальных сетей и e-mail жертвы.



Вместе с DEFENSOR ID обнаружено ещё одно вредоносное приложение под названием Defensor Digital. Они пользовались одним и тем же C&C-сервером. В настоящее время программы уже удалены из Google Play.



На основе результатов данного исследования ESET возможно разработать способы улучшения технологий обнаружения вредоносов до того, как они попадут в официальный магазин.



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"AK&M" от 26.05.2020