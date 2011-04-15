Segezha Group увеличивает площади лесовосстановления

Segezha Group (входит в АФК "Система") увеличивает площади лесовосстановления на фоне кризисных явлений в отрасли. Об этом говорится в сообщении компании.



Комплексную программу по искусственному и естественному восстановлению лесов на каждом лесном участке выполняют лесохозяйственные подразделения холдинга в Красноярском крае, Республике Карелия, Архангельской, Вологодской и Кировской областях. Лесное хозяйство Segezha Group ведется в строгом соответствии с российским лесным законодательством и стандартами лесной сертификации.



Обязательные лесовосстановительные работы пройдут с мая по октябрь 2020 года. На эти цели выделено около 133 млн руб. - на 36% больше чем в прошлом году. Площади лесовосстановления также увеличены на 7 тыс. га по сравнению с предыдущим годом - до 33 тыс. га.



Возобновление леса в зоне ответственности лесозаготовительных активов Segezha Group осуществляется путём искусственного, естественного и комбинированного лесовосстановления. При естественном лесовосстановлении сохраняется жизнеспособный подрост главных лесных пород, проводятся лесоохранные мероприятия, способствующие самосеву. При искусственном и комбинированном лесовосстановлении высаживаются сеянцы с открытой или закрытой корневой системой, проводятся агротехнический и лесоводственный уходы.



Мероприятия по воспроизводству лесных насаждений выполняются по договорам аренды лесных участков в рамках проектов освоения лесов, прошедших государственную экспертизу.



"Компания продолжает системную работу по восстановлению целевых хвойных пород, соблюдает баланс лесовосстановления и ухода за лесом для обеспечения потребностей своих перерабатывающих предприятий в сырье. Мы обеспечиваем постепенное выравнивание площади рубок и площади восстановленных лесов", - отметил вице-президент Segezha Group, руководитель дивизиона "Лесные ресурсы и деревообработка" Евгений Баталов, цитируемый в сообщении.



На фоне реализации приоритетных инвестиционных проектов Segzha Group намерена увеличивать объемы лесовосстановления на ежегодной основе и в дальнейшем. Для выполнения принятой государством программы лесовостановления, в текущем году компания начала работу над проектом развития лесосеменных центров. Цель - создание собственного производства сеянцев с закрытой корневой системой. Согласно проекту, пилотный лесопитомник в городе Шарья Костромской области вырастит первые 4 млн сеянцев уже к 2023 году.



Segezha Group - один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств Группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется в более чем 100 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тыс. человек. Segezha Group - крупнейший лесопользователь в Европейской части России. Общая площадь арендованного лесфонда составляет 7.42 млн га лесных участков, 85.7% (6.36 млн га) которых сертифицировано по схемам добровольной лесной сертификации.



"AK&M" от 26.05.2020