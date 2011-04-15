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26/05/2020
17:34

Mondi будет производить нетканый материал для хирургических масок

Mondi собирается построить на своём заводе в Гронау, Германия, новые производственные линии для производства нетканого материала, полученного раздувом из расплава для хирургических масок. Об этом говорится в сообщении компании.

Новые линии будут способны производить более миллиона хирургических масок для лица (стандарт ЕС Тип IIR) в день. Учитывая дефицит выдувной ткани из расплава на рынке, завод Mondi в Гронау будет предлагать примерно 50% своей продукции другим производителям лицевых масок в Европе.

Выдувной расплавленный нетканый материал обеспечивает лучшую фильтрационную функцию, чем хлопок, отдельные нити из нетканого материала в двадцать раз тоньше человеческого волоса.

Хирургические маски для лица типа IIR должны соответствовать следующим требованиям: эффективность бактериальной фильтрации - 98%; сопротивление дыханию - <60.0 паскаль / см2; сопротивление брызгам: ? 16 килопаскаль.

Mondi - один из глобальных лидеров по производству упаковочных материалов и бумаги, доставляющий радость своим клиентам и потребителям благодаря инновационным и экологичным упаковочным и бумажным решениям. Mondi представлена на всех этапах изготовления упаковочных материалов и бумаги: от управления лесами и производства целлюлозы, бумаги и полимерных пленок до разработки и изготовления эффективных промышленных и потребительских упаковочных решений. В 2019 году выручка Mondi составила 7.27 млрд евро, а базовая EBITDA - 1.66 млрд евро.

"AK&M" от 26.05.2020
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