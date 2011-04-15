Парад Победы пройдёт 24 июня, заявил В.Путин

Парад Победы пройдёт 24 июня 2020 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках видеоконференции с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Стенограмма размещена на сайте Кремля.



"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", - сказал он.



Также он предложил провести марш "Бессмертного полка" - 26 июля, в День Военно-Морского Флота России. "В этот же день приказываю Вам провести традиционный Военно-морской парад на главных базах Военно-Морского Флота страны", - сказал глава государства.



"AK&M" от 26.05.2020