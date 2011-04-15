В Сочи реконструируют пострадавший после паводка участок региональной дороги. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.



Реконструируемый участок дороги км 13+100 - 13+500 расположен в Лазаревском районе города-курорта Сочи, на южных склонах Главного Кавказского хребта. Низовой откос автодороги пострадал после серьёзного паводка в июне 2016 года, и несмотря на принятые ранее меры по его укреплению общее состояние участка оценивается как неудовлетворительное, а в долгосрочной перспективе возможен отрыв дорожного полотна. Для предотвращения дальнейшего разрушения и во избежание возможных человеческих жертв на участке будет проведена реконструкция, в том числе здесь установят противооползневые удерживающие сооружения.



В рамках реализации проекта, рассмотренного Ростовским филиалом Главгосэкспертизы России, будет проведена разборка сооружений и дорожной одежды, после чего по тому же положению дороги проложат новую трассу протяженностью 111.3 м. Здесь же построят мост через ручей, который пересекает дорога. Для обеспечения безопасности дорожного движения запланировано устройство горизонтальной разметки, установка дорожных знаков и барьерного ограждения. Кроме того, на участке возведут две низовые подпорные стены общей протяженностью 90 м слева по ходу пикетажа, монолитный быстроток, продольный водоотвод - кюветы и лотки и ливневое очистное сооружение.



Работы проводятся в рамках подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края" государственной программы "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края". Застройщик - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Генеральная проектная организация -ООО "ИнжПроектСтрой".



Автомобильная дорога регионального значения п. Лазаревское - а. Тхагапш протяжённостью 17.027 км проходит через Сочинский национальный парк и примыкает к федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия.



"AK&M" от 26.05.2020