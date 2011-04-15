Дайджест газеты "Коммерсант" от 27 мая 2020 года.



ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ РАСПЛАТИТЬСЯ

ЗЛОСТНЫЕ ДОЛЖНИКИ СТАЛИ ЧАЩЕ ОБЩАТЬСЯ С КОЛЛЕКТОРАМИ И РЕЖЕ ПЛАТИТЬ





В условиях пандемии и карантинных мер злостные неплательщики по банковским кредитам, чьи долги уже выкуплены коллекторскими агентствами, готовы разговаривать со взыскателями, но стали реже сдерживать обещания по погашению займов. Качество таких портфелей невысокое, и должники почти ничего не теряют при невыплате долга. При этом из-за ожидаемого снижения доходов населения улучшения ситуации никто на коллекторском рынке не ждет.





ФСБ ДОБЫВАЛА ДЕЛА ИЗ ЗОЛОТА

СОТРУДНИКОВ СПЕЦСЛУЖБЫ В БОДАЙБО ОБВИНИЛИ В СЕРИЙНОЙ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ





Как стало известно "Ъ", до суда дошло уголовное дело в отношении офицеров ФСБ, служивших в городе Бодайбо Иркутской области. По версии следствия, для улучшения показателей своей работы они подбрасывали подозреваемым килограммы золота и серебра; похищали и избивали местных предпринимателей, добиваясь от них признаний. Согласно показаниям потерпевших, чекисты планировали отправить за решетку и руководство местной полиции. Всего в деле порядка 50 потерпевших. Адвокаты фигурантов расследования утверждают, что дело построено на показаниях лиц, участвовавших в незаконном обороте драгметаллов, которые теперь рассчитывают на реабилитацию.





ОАО РЖД РАЗВОРАЧИВАЕТ ИНВЕСТПРОГРАММУ НА ВОСТОК

МОНОПОЛИЯ СОКРАТИТ РЕМОНТЫ РАДИ БАМА И ТРАНССИБА



ОАО РЖД сверстало сокращенную на 200 млрд руб. инвестпрограмму на 2020 год. Согласно документу, увеличится финансирование строек, связанных с Восточным полигоном,- в частности, на БАМ и Транссиб дадут почти вдвое больше денег, чем предполагалось ранее. Больше всего пострадают ремонты, обновление основных фондов и подвижного состава: с обновления инфраструктуры спишут 143 млрд руб. Также снизятся инвестиции в развитие подходов к портам Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна, что аналитики считают вполне оправданным при текущем падении спроса.





"ДЕФИЦИТА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО"

ЗАМГЛАВЫ МИНПРОМТОРГА ВИКТОР ЕВТУХОВ О СИТУАЦИИ СО СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ В РОССИИ





В то время как в медучреждениях продолжают говорить о недостатке средств индивидуальной защиты (СИЗ), в правительстве уверены, что проблема решена. О том, сколько медицинских масок и защитных костюмов производится сейчас в России, а также на каких условиях "Дельрус" и "Росхимзащита" поставляют СИЗ, "Ъ" рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.





"ЭЛЬБРУС" СТАНЕТ БАЗОЙ "ГОРЫНЫЧА"

РОССИЙСКИЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРОДУКТ ПОЙДЕТ В ШКОЛУ



На основе компьютеров "Эльбрус" планируют выпускать многоместные рабочие станции под брендом "Горыныч" стоимостью 290 тыс. руб. на первом этапе. Их планируется предлагать школам и вузам, на объекты критической инфраструктуры. Производить станции будет бывший поставщик "Воентелекома" Минобороны Информационная внедренческая компания (ИВК). Проект сделает отечественный компьютер более доступным, но зарубежные аналоги все равно дешевле, говорят эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 27.05.2020