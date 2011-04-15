Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 мая

Банк России установил на 28 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.2572

1 Азербайджанский манат 41.8883

100 Армянских драмов 14.6734

1 Белорусский рубль 29.5041

1 Болгарский лев 39.8494

1 Бразильский реал 13.2928

100 Венгерских форинтов 22.3245

1000 Вон Республики Корея 57.5138

10 Гонконгских долларов 91.6629

1 Датская крона 10.4508

1 Доллар США 71.0635

1 Евро 77.9069

100 Индийских рупий 93.8547

100 Казахстанских тенге 17.2231

1 Канадский доллар 51.6187

100 Киргизских сомов 95.9032

10 Китайских юаней 99.3312

10 Молдавских леев 40.1602

1 Новый туркменский манат 20.3329

10 Норвежских крон 71.8023

1 Польский злотый 17.5913

1 Румынский лей 16.0963

1 СДР (специальные права

заимствования) 96.9889

1 Сингапурский доллар 50.1330

10 Таджикских сомони 69.3472

1 Турецкая лира 10.5026

10000 Узбекских сумов 70.0875

10 Украинских гривен 26.3142

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.4650

10 Чешских крон 28.8255

10 Шведских крон 73.8337

1 Швейцарский франк 73.2085

10 Южноафриканских рэндов 40.7026

100 Японских иен 66.0841

"AK&M" от 27.05.2020