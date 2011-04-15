Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 мая

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Банк России установил на 28 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.2572
1 Азербайджанский манат 41.8883
100 Армянских драмов 14.6734
1 Белорусский рубль 29.5041
1 Болгарский лев 39.8494
1 Бразильский реал 13.2928
100 Венгерских форинтов 22.3245
1000 Вон Республики Корея 57.5138
10 Гонконгских долларов 91.6629
1 Датская крона 10.4508
1 Доллар США 71.0635
1 Евро 77.9069
100 Индийских рупий 93.8547
100 Казахстанских тенге 17.2231
1 Канадский доллар 51.6187
100 Киргизских сомов 95.9032
10 Китайских юаней 99.3312
10 Молдавских леев 40.1602
1 Новый туркменский манат 20.3329
10 Норвежских крон 71.8023
1 Польский злотый 17.5913
1 Румынский лей 16.0963
1 СДР (специальные права
заимствования) 96.9889
1 Сингапурский доллар 50.1330
10 Таджикских сомони 69.3472
1 Турецкая лира 10.5026
10000 Узбекских сумов 70.0875
10 Украинских гривен 26.3142
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.4650
10 Чешских крон 28.8255
10 Шведских крон 73.8337
1 Швейцарский франк 73.2085
10 Южноафриканских рэндов 40.7026
100 Японских иен 66.0841
"AK&M" от 27.05.2020