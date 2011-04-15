ЦБ установил учётную цену золота на 28 мая - 3895.83 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 28 мая. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.





Золото: - 3895.83 руб./грамм

Серебро: - 39.27 руб./грамм

Платина: - 1898.62 руб./грамм

Палладий:- 4489.52 руб./грамм

"AK&M" от 27.05.2020