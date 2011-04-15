Повтор! Правительство Москвы выделило более 200 млн руб. на субсидии малому и среднему бизнесу

Правительство Москвы выделило более 200 млн руб. на субсидии малому и среднему бизнесу. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.



Специалисты отраслевой комиссии одобрили 45 заявок на предоставление финансовой помощи бизнесу на сумму почти 63 млн руб. Всего с середины апреля положительные решения вынесены по 127 заявкам.



"Отраслевая комиссия при Департаменте вынесла решение о выделении субсидий и грантов для малого и среднего бизнеса на общую сумму почти 63 млн руб. За неделю были рассмотрены и одобрены 44 заявки, - сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, цитируемый в сообщении. - Всего с середины апреля были вынесены положительные решения по 127 заявкам. Совокупный размер выплат по ним составит более 223 миллионов рублей".



Большую часть - 67% - от выделенной по итогам недели суммы составили экспортные гранты. Их получат 12 компаний. Общая сумма - 42.3 млн руб. Экспортный грант - новый механизм поддержки экспортёров, утверждённый Правительством Москвы в конце марта. Он вошёл во второй пакет антикризисных мер. Его размер равен 10% от выручки по выполненным контрактам на реализацию продукции за рубежом. Одна из компаний получила положительное решение сразу по двум заявкам по субсидиям на экспорт: организация сможет компенсировать затраты на сертификацию систем менеджмента и на подтверждение соответствия товаров. На эти цели предпринимателям выделено 1.576 млн руб. Ещё две компании воспользовались субсидией для возмещения затрат на транспортировку товаров за рубеж. Общая сумма выплат по этому виду поддержки составила около 2.448 млн руб. С помощью субсидии можно компенсировать до 100% понесённых затрат на экспорт товаров, услуг или результатов интеллектуального труда. Получатели выплаты могут возместить расходы на получение патентов, сертификацию продукции или систем менеджмента, адаптацию к выводу на международный рынок и транспортировку товаров за рубеж. Максимальный размер компенсации - 3 млн руб.



Всего специалистами Департамента были одобрены 16 заявок на предоставление субсидий и грантов столичным экспортёрам на общую сумму 46.3 млн руб.



Одна из поступивших заявок была связана с компенсацией затрат на инжиниринг на сумму 575.5 тыс. руб. По ней так же вынесено положительное решение. Субсидия позволяет возместить до 50% понесённых расходов. Максимальный размер выплаты - 50 млн руб.



Кроме того, одобрены две заявки на возмещение расходов на оборудование резидентами технопарков совокупным объёмом 1.593 млн руб. С помощью этого вида выплат можно возместить расходы на лизинг, приобретение оборудования за свой счёт или возмещение процентов по кредитам на эти цели. Размер выплаты может достигать 10 млн руб.



Было принято решение о выделении 11.627 млн руб. 13 предпринимателям, работающим по договорам франшизы. Субсидия для франчайзи позволяет компенсировать затраты предпринимателям, работающим по договорам коммерческой концессии и субконцессии, а также лицензионным и сублицензионным соглашениям. Претендовать на неё могут компании, у которых договоры зарегистрированы в Роспатенте не ранее, чем за 5 лет до подачи заявки. В перечень возмещаемых расходов входят проценты по кредитам, затраты на лизинг или приобретение оборудования за свой счёт, выплата вознаграждений правообладателю и затраты на коммунальные услуги. По этому виду поддержки франчайзи могут получить до 1 млн руб.



Комиссия также одобрила 9 заявок на компенсацию затрат на участие в конгрессно-выставочной деятельности на общую сумму 1.57 млн руб. Субсидией можно покрыть расходы на регистрационный взнос, застройку стенда или аренду выставочной площади. Учитываются затраты, связанные с участием в мероприятиях, прошедших не ранее 1 января 2019 года. Максимальный размер кэшбэка - 350 тыс. руб. для российских мероприятий и 700 тыс. руб. для международных.



Ещё 4 столичных предпринимателя смогут вернуть денежные средства, потраченные на обучение своих сотрудников. Общая сумма таких субсидий составит 679.5 тыс. руб. Этот вид поддержки распространяется на программы среднего и дополнительного профессионального образования персонала по всем специальностям из Общероссийского классификатора специальностей по образованию. Размер выплаты может достигать 120 тыс. руб. на одного человека и до 10 млн руб. суммарно на компанию. Компенсировать с помощью этого вида поддержки можно до 95% затрат.



Правительство Москвы к настоящему моменту утвердило 13 видов субсидий. Заявочная кампания по ним продолжится до 1 июня 2020 года.



"AK&M" от 27.05.2020