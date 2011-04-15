Повтор! Сбербанк, Cognitive Pilot и Русагро приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения

Сбербанк, один из ведущих мировых разработчиков систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и группы Cognitive Technologies) и агрохолдинг "Русагро" приступили к промышленному внедрению системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot. Об этом говорится в сообщении банка.



По условиям подписанного компаниями контракта, программно-аппаратный комплекс Cognitive Agro Pilot будет установлен на 242 зерноуборочных комбайнах, используемых Русагро в Белгородской, Тамбовской, Курской и Орловской областях, а также Приморском крае. Оснащаться системой техника будет поэтапно в ходе уборочных кампаний 2020-2021 гг. Первые комплексы начнут тестироваться уже в середине июня.



Сотрудничество между компаниями осуществляется в рамках федерального проекта "Цифровые технологии", который реализуется фондом "Сколково" в соответствии с Постановлением Правительства РФ .



Данный проект развивается в рамках экосистемы Сбербанка и является самым крупным в мире проектом по единовременной роботизации сельскохозяйственной техники сразу в четырех климатических зонах внутри одного агрохолдинга.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 27.05.2020