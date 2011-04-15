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27/05/2020
10:20

Минсельхоз увеличит количество банков для участия в программе льготной сельской ипотеки

Минсельхоз принял решение увеличить количество уполномоченных банков для участия в программе льготной сельской ипотеки. Об этом говорится в сообщении министерства.

Прием документов от финансовых учреждений планируется провести до 3 июня 2020 года.

В настоящий момент в перечень уполномоченных банков входят Россельхозбанк, Сбербанк, КБ "Центр-Инвест", банк "Левобережный", АК Барс "Дальневосточный банк".

Уровень финансирования программы позволяет, по оценкам министерства, улучшить жилищные условия 11.2 тыс. семей.

"AK&M" от 27.05.2020
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