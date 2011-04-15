Минсельхоз увеличит количество банков для участия в программе льготной сельской ипотеки

Минсельхоз принял решение увеличить количество уполномоченных банков для участия в программе льготной сельской ипотеки. Об этом говорится в сообщении министерства.



Прием документов от финансовых учреждений планируется провести до 3 июня 2020 года.



В настоящий момент в перечень уполномоченных банков входят Россельхозбанк, Сбербанк, КБ "Центр-Инвест", банк "Левобережный", АК Барс "Дальневосточный банк".



Уровень финансирования программы позволяет, по оценкам министерства, улучшить жилищные условия 11.2 тыс. семей.



"AK&M" от 27.05.2020