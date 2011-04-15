Рынок акций исчерпал силы для роста

Российский рынок акций вчера начал день бодро, но под конец все достигнутое растерял, закрыв день в символическом минусе. Сегодня с утра внешний фон складывается слабо положительным. Американские фьючерсы торгуются выше уровня закрытия российского рынка, нефть по-прежнему болтается около отметки $36 за баррель. Учитывая отсутствия позывов к росту у нашего рынка, ждем открытия торгов вблизи вчерашнего закрытия. Затем попытки подрасти будут преобладать. Об этом говорится в комментарии главного аналитика компании "Арол Брокер" Алексея Антонова.



Нефть перестала реагировать на внешние раздражители. Так, без реакции осталось сообщение о том, что Россия может не увеличивать добычу нефти до сентября текущего года. Вчера глава Минэнерго РФ Александр Новак обсуждал эту тему с руководителями нефтяных компаний, но единого решения принято не было. Скорее всего, на Россию в этом вопросе сильно давит Саудовская Аравия.



В такой ситуации вероятность роста цен на нефть в район $40 возрастает. Но для этого необходимо как минимум не увеличение добычи в Штатах и возобновление регулярных авиарейсов.



Пока аналитик не ждет принципиальных изменений цен на нефть – они продолжат консолидироваться около отметки $36 за баррель.



Пара доллар-рубль вновь уткнулась в несильную поддержку 70.8, не решаясь закрепиться ниже и пойти штурмовать "круглую" отметку 70. В случае пробоя последней на срабатывании стопов и закрытии лонгов есть высокая вероятность ухода котировок даже в район 68. Однако фундаментально российская валюта продолжает выглядеть слабо.



Среднесрочным инвесторам можно рекомендовать начинать не агрессивно, без больших "плеч", покупать доллар против рубля в ожидании движения пары в район 75.



"AK&M" от 27.05.2020