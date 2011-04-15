Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/05/2020
10:04

Рынок акций исчерпал силы для роста

Российский рынок акций вчера начал день бодро, но под конец все достигнутое растерял, закрыв день в символическом минусе. Сегодня с утра внешний фон складывается слабо положительным. Американские фьючерсы торгуются выше уровня закрытия российского рынка, нефть по-прежнему болтается около отметки $36 за баррель. Учитывая отсутствия позывов к росту у нашего рынка, ждем открытия торгов вблизи вчерашнего закрытия. Затем попытки подрасти будут преобладать. Об этом говорится в комментарии главного аналитика компании "Арол Брокер" Алексея Антонова.

Нефть перестала реагировать на внешние раздражители. Так, без реакции осталось сообщение о том, что Россия может не увеличивать добычу нефти до сентября текущего года. Вчера глава Минэнерго РФ Александр Новак обсуждал эту тему с руководителями нефтяных компаний, но единого решения принято не было. Скорее всего, на Россию в этом вопросе сильно давит Саудовская Аравия.

В такой ситуации вероятность роста цен на нефть в район $40 возрастает. Но для этого необходимо как минимум не увеличение добычи в Штатах и возобновление регулярных авиарейсов.

Пока аналитик не ждет принципиальных изменений цен на нефть – они продолжат консолидироваться около отметки $36 за баррель.

Пара доллар-рубль вновь уткнулась в несильную поддержку 70.8, не решаясь закрепиться ниже и пойти штурмовать "круглую" отметку 70. В случае пробоя последней на срабатывании стопов и закрытии лонгов есть высокая вероятность ухода котировок даже в район 68. Однако фундаментально российская валюта продолжает выглядеть слабо.

Среднесрочным инвесторам можно рекомендовать начинать не агрессивно, без больших "плеч", покупать доллар против рубля в ожидании движения пары в район 75.

"AK&M" от 27.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100