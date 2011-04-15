"Внуково" приступил к поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Напомним, в соответствии с методическими указаниями Росавиации, предусмотрено, что возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.



Так, с 1 июня 2020 года в аэропорту будет усилен режим пропуска пассажиров, предусматривающий ограничение допуска провожающих в аэровокзальный комплекс.



На территории аэровокзального комплекса действует обязательный режим ношения средств индивидуальной защиты (масок и перчаток). Кроме того, термометрия тепловизорами проводится всем входящим в аэропорт. В случае выявления повышенной температуры тела (более 37°), гражданину будет запрещён вход в аэровокзальный комплекс.



Помимо этого, в аэровокзальном комплексе регулярно проводится дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования специализированными противовирусными дезинфицирующими средствами, увеличена частота регулярных уборок здания. Во всех зонах терминала для пассажиров установлены бесконтактные дозаторы с дезинфицирующим средством для обработки рук.



Пункты общественного питания продолжат работать только на вынос.



В терминале круглосуточно дежурят бригады медицинской службы аэропорта и медучреждений Москвы, а также специалисты Роспотребнадзора и МЧС. На территории аэропорта организован изолятор для временного пребывания пассажиров с подозрением на инфекционное заболевание, которым не разрешён въезд в РФ.



Международный аэропорт "Внуково" - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Америки, Азии и Африки. В настоящее время из "Внуково" выполняют рейсы 28 авиакомпаний. Аэровокзальный комплекс Внуково общей площадью около 300 тыс. кв. м способен обеспечить пропускную способность до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток "Внуково" за 2019 год вырос на 12% до 24 млн по сравнению с годом ранее. За весь 2018 год аэропорт обслужил 21.478 млн пассажиров, а в 2019 году этот показатель был достигнут уже 14 ноября.



"AK&M" от 27.05.2020