Уровень безработицы в России в апреле вырос до рекордных 5.8%

Количество безработных в России в апреле 2020 года выросло на 21% до 4.3 млн в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем - на 23.4%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.



Уровень безработицы среди экономически активного населения (в соответствии с методологией Международной организации труда) в апреле вырос до рекордных за последние четыре года 5.8% с 4.7% в предыдущем месяце.



В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано 1.3 млн безработных, в том числе 1.1 млн получали пособие по безработице.



Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования данного показателя, составила 74.5 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.





AK&M Антикризис