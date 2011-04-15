Алмазы кимберлитовой трубки "Интернациональная" будут добывать на сверхглубоких горизонтах. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.



Проектом, сметную стоимость которого проверило ведомство, предусмотрено вскрытие и отработка запасов рудника "Интернациональный" в отметках -790м/-1250 м (глубина 1190м/1650м). Проектный уровень добычи на сверхглубоких горизонтах составляет 350 тыс. т руды в год при общей производительности рудника 500 тыс. т в год. Строительство объектов поверхностного комплекса на данной стадии реализации проекта не планируется.



По итогам рассмотрения эксперты Главгосэкспертизы пришли к выводу, что сметная стоимость вскрытия и отработки запасов рудника "Интернациональный" в отметках -790м/-1250м определена достоверно.



Генеральный проектировщик - Якутский научно-исследовательский и проектный институт алмазодобывающей промышленности ПАО АК "АЛРОСА".



Ранее Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на разработку запасов кимберлитовой трубки "Интернациональная" в абсолютных отметках от -790 до -1250 метров.



Запасы алмазосодержащих руд кимберлитовой трубки "Интернациональная", открытой в 1969 году в 16 км от города Мирный в Якутии, обладают высоким содержанием алмазов - в среднем, 8 карат на т. Согласно оценкам по методике JORC, объем запасов рудника "Интернациональный" позволяет прогнозировать стабильную добычу до 2035 года. Верхняя часть месторождения была отработана открытым способом в начале 1980-х годов до глубины 285 м. С 1999 года Мирнинский горно-обогатительный комбинат компании "АЛРОСА" ведёт добычу на руднике подземным способом.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 2019 год сократилась на 31% до 62.7 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 21% до 238.2 млрд руб. с 299.6 млрд руб. вследствие сокращения объёмов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке (главным образом в первом полугодии 2019 года), снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырьё. Показатель EBITDA сократился на 31% до 107.1 млрд руб. со 156 млрд руб. за счёт снижения выручки.



Чистый убыток АЛРОСА по РСБУ за январь-март 2020 года составил 7.481 млрд руб. против прибыли 16.06 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 18.78% до 40.147 млрд руб. с 49.43 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 8.907 млрд руб. против прибыли 20.464 млрд руб.



"AK&M" от 27.05.2020