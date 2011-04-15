ЦБ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Морган Стэнли Банка

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Морган Стэнли Банк" (Москва). По величине активов кредитная организация занимала 279-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации.



Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.



Морган Стэнли Банк не является участником системы страхования вкладов.





"AK&M" от 27.05.2020