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27/05/2020
12:37

Количество клиентов на брокерском обслуживании в I квартале выросло на 17.8%

Количество клиентов на брокерском обслуживании в I квартале 2020 года на фоне рыночной волатильности выросло на 17.8% до 5 млн. При этом доля активных инвесторов также увеличилась и составила 16.5% от общего количества клиентов. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Численность клиентов в сегменте доверительного управления также выросла, прежде всего за счёт неквалифицированных инвесторов — на 14.3% и составила 389.5 тыс. человек.

Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на данный момент превысило 2.2 млн, из них 66% находятся на брокерском обслуживании. Больше половины совокупного объема портфелей ИИС представлено государственными и корпоративными облигациями.

Согласно квартальной статистике, совокупная рыночная стоимость ценных бумаг на счетах депо составила 66.7 трлн руб., причём на долю долговых инструментов приходится 59% общей стоимости.

"AK&M" от 27.05.2020
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