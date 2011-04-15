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Чехия разрешила гражданам находиться на улице без масок. Об этом сообщает ДСКЦ МИД РФ.
Разрешение введено при условии соблюдения дистанции 2 метра от окружающих. Маски по-прежнему необходимо использовать в помещениях и транспорте.
Вместе с тем, с 25 мая в республике начали открываться рестораны, бары, отели, замки.
"AK&M" от 27.05.2020