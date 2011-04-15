Правительство Москвы приняло решения о поддержке предпринимателей ещё нескольких отраслей. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своём блоге.



В перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники, которые столкнулись с существенным снижением количества пациентов.



"Чтобы поддержать частную медицину, мы приняли решение продлить до 31 декабря 2020 года срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу", - сказал мэр.



"Чтобы поддержать распространителей печатных изданий [киоски "Печать"], мы приняли решение освободить их от платежей за право осуществления торговой деятельности на 3 месяца - с 1 апреля по 30 июня", - добавил градоначальник.



Правительство Москвы приняло три пакета мер поддержки бизнеса общей стоимостью 85 млрд руб.



Торговля, рестораны, сфера услуг, гостиницы, организации культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, малого и среднего бизнеса и других пострадавших отраслей получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей. К середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34.8 тыс. организаций, в которых работают свыше 750 тыс. человек.



В рамках беспрецедентной городской программы льготного рефинансирования (компенсация 6% ставки) и кредитования (компенсация 8% ставки) малого и среднего бизнеса выданы первые кредиты на общую сумму 2.4 млрд руб. На рассмотрении находятся заявки в объёме 180 млрд руб. от 18 тыс. субъектов МСП. Каждый день число новых льготных кредитов будет расти в арифметической прогрессии, отметил мэр.



"AK&M" от 27.05.2020