Ю.Трутнев поручил подготовить общую программу развития Архангельской области и НАО

Заместитель председателя Правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе поручил Минвостокразвития совместно с администрациями Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовить общую программу социально-экономического развития двух регионов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.



Поручение дано по итогам совещания вице-премьера с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым, врио главы Архангельской области Александром Цыбульским и врио главы Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным.



"С февраля 2019 года в полномочия Минвостокразвития добавилась ответственность за развитие Арктической зоны России. Мы сейчас готовим проект Стратегии развития Арктической зоны. Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить развитие Ненецкого автономного округа и Архангельской области", - заявил на совещании Ю.Трутнев.



Как отметил Ю.Бездудный, экономика Ненецкого автономного округа зависима от цен на нефть: 83% экономики региона связано с добычей природных ископаемых. "Мы ищем пути, чтобы диверсифицировать экономику. И сейчас совместно с Архангельской областью разрабатываем общие программы, чтобы создать новые рабочие места в НАО. Перспективы для развития округа открывает разработка проектов в Арктике. Значительная часть нашей территории относится к Арктической зоне", - подчеркнул он.



По словам А.Цыбульского, для руководства и жителей северных территорий важно внимание, которое в последние годы уделяется Правительством развитию Арктической зоны. "Принимаются нормативные документы, которые существенно улучшат инвестиционный климат в регионе. Начинает формироваться практическая программа по реализации новых проектов в Арктике. Мы с коллегой должны занять активную позицию, чтобы находиться в авангарде этих изменений. В интересах жителей нашего региона - получить максимальную прибыль от развития этого стратегически важного для России региона", - сказал он.



По мнению глав двух регионов, совместное экономическое развитие Архангельской области и Ненецкого автономного округа могло бы дать серьёзный эффект для развития территорий и улучшить качество жизни населения.



"AK&M" от 27.05.2020