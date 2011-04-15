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27/05/2020
13:28

Москва готова к очередному этапу снятия ограничений, Роспотребнадзор

Москва готова к очередному этапу снятия ограничений. Об этом заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в ходе дистанционного заседания Мосгордумы, говорится в сообщении думы.

По её словам, есть три показателя, которые позволяют городу выйти из режима самоизоляции согласно тем этапам, которые были определены методическими рекомендациями федеральных служб. Это коэффициент распространения инфекции, он должен быть меньше единицы длительное время, около 70 дней. По Москве индекс распространения составляет 0.85. Второй показатель - наличие свободного коечного фонда. В столице всего их развернуто 24 тыс., из них 12 тыс. коек занято. И третий показатель - тестирование населения. Норматив - не менее 70 человек на 100 тыс. В Москве это 384 человека на 100 тыс. населения.

"Если смотреть по этим трём показателям, то Москва готова к первому и второму этапу выхода из самоизоляции. Мы все этого очень ждём. Такой длительный режим изоляции - очень тяжёлый период. Но все решения должны быть крайне взвешенными. Если мы сохраним темпы снижения прироста заболевания, мы сможем перейти к этапу открытия объектов службы быта, оказания услуг населению, прогулкам, выходу на свежий воздух, в том числе детей, пожилых людей. Но при условии соблюдения жёстких требований", сказала Е.Андреева.

"AK&M" от 27.05.2020
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