Производство овощей закрытого грунта в РФ увеличилось на 19% до 508.1 тыс. т с 427.3 тыс. т годом ранее. Об этом сообщил Минсельхоз по состоянию на 26 мая.



Из них урожай тепличных огурцов составляет 350 тыс. т (+19,2%), томатов - 149 тыс. т (+17.4%).



Регионами лидерами по выращиванию овощей защищенного грунта стали Липецкая область (59.8 тыс. т), Московская область (43.8 тыс. т), Волгоградская область (34.8 тыс. т), Калужская область (26.1 тыс. т), Ставропольский край (26 тыс. т) и Краснодарский край (25.8 тыс. т).



В последние годы отрасль тепличного овощеводства в нашей стране демонстрирует существенный инвестиционный подъем. В 2019 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, валовой сбор овощей в зимних теплицах составил рекордные 1.14 млн т. Это на 14% больше результатов 2018 года и на 26.7% выше среднего показателя за последние пять лет. К 2025 году Минсельхоз планирует нарастить производство овощей защищенного грунта в организованном секторе до 1.6 млн т.



"AK&M" от 27.05.2020