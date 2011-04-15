Для передвижения по Москве на любом транспорте действительны только столичные цифровые пропуска

С сегодняшнего дня, 27 мая, для передвижения по Москве на любом транспорте будут действительны только столичные цифровые пропуска. Об этом сообщила столичная мэрия.



Оформленные ранее пропуска Московской области с завтрашнего дня работать не будут.



Получить рабочий или разовый цифровой пропуск можно на портале mos.ru, по СМС на номер 7377 или по телефону единой справочной службы Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77. Для поездок на личном или служебном автомобиле к пропуску обязательно должен быть привязан его госномер. Чтобы проехать на общественном транспорте, при оформлении пропуска необходимо указать номер транспортной карты - "Тройки", "Стрелки", социальной карты или месячного проездного билета. Сделать это необходимо не позднее чем за пять часов до поездки.



Для самостоятельного оформления рабочего пропуска можно использовать только российский паспорт. Чтобы получить пропуск с указанием иностранного паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, сотруднику необходимо обратиться к работодателю.



Водителей просят проверять наличие пропуска на автомобиль. Это можно сделать через чат-бот "Проверка АВТОпропуска" в мессенджере "Телеграм" и на портале mos.ru, а также с помощью приложений "Помощник Москвы" и "Московский транспорт". Если номер машины не будет указан, можно получить штраф в размере 5 тыс. руб. Также перед поездкой рекомендовано проверить привязку транспортной карты к цифровому пропуску. Это можно сделать на едином транспортном портале.



Кроме того, быстро проверить пропуск и привязку транспортных средств можно с помощью сервиса "Цифровой пропуск" в мобильном приложении "Моя Москва".



Сейчас работодатели могут сами оформлять и аннулировать цифровые пропуска для своих сотрудников с помощью нового сервиса на портале mos.ru. В личном кабинете юридического лица и индивидуального предпринимателя в разделе "Цифровые пропуска" отображается общее число пропусков, оформленных с указанием ИНН организации, а также их полный перечень с 16-значными кодами.



"AK&M" от 27.05.2020