Для строительства ЦКАД в ТиНАО сняты все препятствия, В.Жидкин

Все вопросы по переносу газовых и электрических сетей в зоне строительства участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Новой Москве решены. Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"До последнего времени оставались открытыми вопросы по переносу газовых и электрических сетей на нескольких участках строительства ЦКАД на территории новых округов. Однако на сегодня все решения с ресурсоснабжающими организациями приняты", - сказал В.Жидкин.



По его словам, Москва сняла последние препятствия для строительства участка ЦКАД на присоединенных территориях.



"На сегодня все решения приняты, строителям ничего не мешает", - заверил глава Департамента.



В.Жидкин подчеркнул, что столичные власти заинтересованы в скорейшем запуске движения по ЦКАД.



"Мы рассматриваем этот проект как серьезный фактор развития прилегающих территорий. Вдоль автодороги появятся крупные логистические центры и производства, что позитивно скажется как на экономике, так и на транспортной ситуации", - отметил он.



В.Жидкин напомнил, что по территории Новой Москвы пройдет участок Центральной кольцевой автодороги длиной 22 км.



Строительство ЦКАД началось в 2014 году. По данным "Автодора", ее протяженность составит 336.456 км.



Четырехполосная трасса пройдет примерно в 50 км от МКАД параллельно Малому и Большому московским кольцам (Малая и Большая бетонка) и должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта.



"AK&M" от 27.05.2020