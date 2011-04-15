Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/05/2020
14:37

Для строительства ЦКАД в ТиНАО сняты все препятствия, В.Жидкин

Все вопросы по переносу газовых и электрических сетей в зоне строительства участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Новой Москве решены. Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"До последнего времени оставались открытыми вопросы по переносу газовых и электрических сетей на нескольких участках строительства ЦКАД на территории новых округов. Однако на сегодня все решения с ресурсоснабжающими организациями приняты", - сказал В.Жидкин.

По его словам, Москва сняла последние препятствия для строительства участка ЦКАД на присоединенных территориях.

"На сегодня все решения приняты, строителям ничего не мешает", - заверил глава Департамента.

В.Жидкин подчеркнул, что столичные власти заинтересованы в скорейшем запуске движения по ЦКАД.

"Мы рассматриваем этот проект как серьезный фактор развития прилегающих территорий. Вдоль автодороги появятся крупные логистические центры и производства, что позитивно скажется как на экономике, так и на транспортной ситуации", - отметил он.

В.Жидкин напомнил, что по территории Новой Москвы пройдет участок Центральной кольцевой автодороги длиной 22 км.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. По данным "Автодора", ее протяженность составит 336.456 км.

Четырехполосная трасса пройдет примерно в 50 км от МКАД параллельно Малому и Большому московским кольцам (Малая и Большая бетонка) и должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта.

"AK&M" от 27.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100