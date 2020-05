Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о новой модели сотрудничества

Groupe Renault, Nissan Motor Co., Ltd. и Mitsubishi Motors Corporation, члены одного из ведущих мировых автомобильных альянсов, объявили о нескольких инициативах в рамках новой бизнес-модели сотрудничества, направленной на повышение конкурентоспособности и прибыльности трех компаний-партнеров. Об этом говорится в сообщении альянса.



Компании планируют использовать существующие преимущества альянса в таких областях, как совместные закупки, используя свои лидирующие позиции и географические преимущества для поддержки развития бизнеса своих партнеров.



Руководители трех компаний одобрили принципы схемы "лидер-последователь" для транспортных средств, в рамках которой они будут сотрудничать с целью: продвигать стратегию альянса по стандартизации дальше, от платформ до верхов; для каждого сегмента продукта сконцентрируйтесь на одном материнском автомобиле (автомобиле-лидере) и дочерних автомобилях, разработанных ведущей компанией при поддержке команд последователей; обеспечить, чтобы автомобили лидера и последователя для каждой марки производились с использованием наиболее конкурентоспособной установки, включая группирование производства, где это необходимо; а также, продолжать наращивать обмен продуктами в легких коммерческих автомобилях, где уже применяется модель лидера-последователя.



Ожидается, что схема "лидер-последователь" обеспечит снижение инвестиций в модель до 40% для транспортных средств, полностью соответствующих этой схеме. Ожидается, что эти преимущества будут добавлены в дополнение к традиционным синергетическим эффектам, которые уже сегодня доступны.



Альянс также одобрил принцип присвоения различных частей мира "опорным регионам", при этом каждая компания фокусируется на своих основных регионах с целью быть среди наиболее конкурентоспособных и служить ориентиром для других в целях повышения их конкурентоспособности.



Согласно этой части схемы, Nissan будет ориентиром для Китая, Северной Америки и Японии; Renault в Европе, России, Южной Америке и Северной Африке; и Mitsubishi Motors в АСЕАН и Океании.



Renault Group (Рено) - французская автомобилестроительная корпорация. Штаб-квартира компании расположена в городе Булонь-Бийанкуре, недалеко от Парижа. В настоящее время автомобили Renault поставляются более чем в сто стран мира.



Впервые автомобили марки Renault появились в России еще в начале двадцатого века. В 1916 году было создано акционерное общество "Русский Рено", и в Рыбинске началось строительство завода Renault, который был национализирован после революции. Политика СССР предусматривала развитие собственного автомобилестроения, но в 1960-х годах компания Renault возобновила сотрудничество с Москвой. В 1970 году правительство СССР заключило с французским концерном соглашение о развитии автомобильной промышленности. К 1980 году около четверти советских автомобилей производились по технологии Renault.



В 1992-1993 годах компания Renault открыла первый российский офис в Москве, а в июле 1998 года было подписано соглашение с правительством Москвы о создании совместного предприятия "Автофрамос". Через год на базе завода АЗЛК был открыт цех неполной сборки, который выпускал автомобили Renault MEGANE и Renault 19, а затем CLIO Symbol. В 2003 году началось строительство завода полного цикла для производства Renault LOGAN, завершившееся в апреле 2005 года. Доля Renault в капитале ОАО "Автофрамос" постепенно увеличивалась, пока в ноябре 2012 года не дошла до 100 %. В июле 2014 года российское предприятие сменило название на ЗАО "Рено Россия", напрямую связав свое имя со славной историей компании.



Nissan Motor Co., Ltd. - глобальная автомобилестроительная компания, которая предлагает более 60 моделей под брендами Nissan, Infiniti и Datsun. Головной офис Nissan расположен в городе Иокогама (Япония). Деятельность компании охватывает шесть регионов: Азия и Океания, Африка, Ближний Восток и Индия, Китай, Европа, Латинская Америка и Северная Америка. С марта 1999 года Nissan совместно с французской автомобилестроительной компанией Renault входит в Альянс Renault-Nissan. В 2016 году Nissan приобрёл 34% акций компании Mitsubishi Motors, которая стала третьим полноправным членом альянса.



ООО "Ниссан Мэнуфакчуринг РУС" является официальным представителем изготовителя Nissan на российском рынке.



Mitsubishi Motors Corporation - международная автомобильная компания со штаб-квартирой в Токио (Япония), является одним из ведущих производителей кроссоверов, пикапов, электромобилей и автомобилей с гибридным приводом plug-in.



ООО "ММС Рус" - эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, Казахстане и Белоруссии. Объем дилерской сети бренда на текущий момент составляет более 120 дилерских центров. В сентябре 2010 года Mitsubishi Motors Corporation осуществила запуск собственного производства в России под Калугой. В настоящий момент на заводе производится сборка моделей Mitsubishi Outlander и Pajero Sport в режиме полного цикла (CKD).



