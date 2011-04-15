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27/05/2020
14:43

Роснефть увеличила долю в акционерном капитале Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до 23%

ПАО НК "Роснефть" увеличило свою долю в акционерном капитале АО "СПбМТСБ" с 13% до 23%. Об этом говорится в сообщении компании.

Так, 10-процентный пакет акций (750 тыс. шт.) был реализован Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга по программе приватизации активов города. Роснефть приобрела указанный пакет в рамках преимущественного права, предусмотренного законом "Об акционерных обществах".

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) является крупнейшей товарной биржей России и организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. СПбМТСБ реализует задачу создания прозрачного механизма формирования справедливых цен на российские товары. Биржа создана в мае 2008 года.

НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны.

Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, за 2019 год по МСФО выросла на 29% до 708 млрд руб. с 549 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличились на 5.3% до 8.676 трлн руб. с 8.238 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.2% до 2.105 трлн руб. с 2.081 трлн руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

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