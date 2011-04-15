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27/05/2020
14:48

Минэкономразвития повысит прогноз по росту ВВП в 2021 году с учётом плана восстановления экономики

Министерство экономического развития повысит прогноз по росту ВВП в 2021 году с учётом плана восстановления экономики. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе "правительственного часа" в Госдуме, говорится в сообщении министерства.

"Мы ожидаем снижение экономики в этом году до 5%. Уменьшится как потребительский, так и инвестиционный спрос. В 2021 году мы ожидаем восстановление экономики на 2.8%, но этот прогноз мы сейчас корректируем с учётом мероприятий Общенационального плана восстановления экономики, подготовка которого сейчас завершается на площадке Правительства", - сказал глава ведомства.

По его словам, влияние эффекта ослабления валютного курса в марте–апреле этого года и его перенос на потребительские цены практически исчерпано. "Инфляция остаётся на низких уровнях (среднегодовой уровень инфляции к апрелю прошлого года на уровне 3.1%). Поэтому мы исходим из того, что эту планку, целевой индикатор в 4% мы не перешагнём", - добавил министр.


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