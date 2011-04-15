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27/05/2020
14:50

Ola Electric Mobility приобретает Etergo

Ola Electric Mobility Pvt Ltd (Solar Electric) приобретает Etergo BV, инновационного производителя электрических скутеров, базирующегося в Амстердаме. Об этом говорится в сообщении Ola.

Таким образом, Ola Electric вышла на премиальный рынок электрических двухколесных автомобилей.

Ola Electric Mobility Pvt Ltd, основанная в 2014 году, разрабатывает решения в области электро-мобильности средств передвижения. Ola Electric поддерживается несколькими глобальными инвесторами, включая Ola, ведущую мобильную платформу Индии, и одну из крупнейших в мире компаний по найму транспортных средств. Ola Electric работает с ведущими индийскими компаниями по распределению электроэнергии в направлении развития благоприятной экосистемы EV в Нью-Дели. Solar Electric также привлекла к совей деятельности BVR Subbu и Jaime Ardila.


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