Минприроды предлагает ужесточить ответственность за незаконную рубку лесных насаждений. Об этом говорится в сообщении министерства.



Ведомство подготовило ряд проектов федеральных законов, регулирующих ответственность лиц за совершение незаконной рубки в лесах и вывозки незаконно заготовленной древесины, а также определяющих сроки сохранения сведений в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.



Практика правоприменения показывает, что незаконной рубкой в настоящее время занимаются преимущественно лица, не имеющие в собственности лесозаготовительного оборудования. При задержании нарушителей изъятое в качестве орудия преступления лесозаготовительное оборудование возвращается собственнику, который не несёт никаких рисков, связанных с привлечением его к уголовной ответственности и утратой принадлежащей собственности. В этой связи Минприроды предлагает не распространять на административные и уголовные правонарушения правило о возможности конфискации только тех орудий, оборудования и иных средств, которые принадлежат обвиняемому на праве собственности.



Кроме того, министерством подготовлен законопроект, предусматривающий внесение изменений в порядок регулирования ведения реестра деятельности недобросовестных арендаторов лесных участков. Проектируемая мера предусматривает законодательное закрепление возможности и порядка исключения из реестра содержащейся в нём информации по истечении двух лет с даты её включения, а также по решению суда.



"AK&M" от 27.05.2020