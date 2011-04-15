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27/05/2020
15:30

Минприроды предлагает ужесточить ответственность за незаконную рубку лесных насаждений

Минприроды предлагает ужесточить ответственность за незаконную рубку лесных насаждений. Об этом говорится в сообщении министерства.

Ведомство подготовило ряд проектов федеральных законов, регулирующих ответственность лиц за совершение незаконной рубки в лесах и вывозки незаконно заготовленной древесины, а также определяющих сроки сохранения сведений в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.

Практика правоприменения показывает, что незаконной рубкой в настоящее время занимаются преимущественно лица, не имеющие в собственности лесозаготовительного оборудования. При задержании нарушителей изъятое в качестве орудия преступления лесозаготовительное оборудование возвращается собственнику, который не несёт никаких рисков, связанных с привлечением его к уголовной ответственности и утратой принадлежащей собственности. В этой связи Минприроды предлагает не распространять на административные и уголовные правонарушения правило о возможности конфискации только тех орудий, оборудования и иных средств, которые принадлежат обвиняемому на праве собственности.

Кроме того, министерством подготовлен законопроект, предусматривающий внесение изменений в порядок регулирования ведения реестра деятельности недобросовестных арендаторов лесных участков. Проектируемая мера предусматривает законодательное закрепление возможности и порядка исключения из реестра содержащейся в нём информации по истечении двух лет с даты её включения, а также по решению суда.

"AK&M" от 27.05.2020
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