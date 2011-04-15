Ингосстрах выплатил более 16 тыс. евро за груз, повреждённый при перевозке

Ингосстрах выплатил свыше 16 тыс. евро за груз, повреждённый в ходе транспортировки. Об этом сообщает страховая компания.



Страховой случай произошёл в октябре 2019 года. Автомобиль, перевозивший груз по маршруту Бельгия–Латвия–Россия, попал в ДТП на территории Германии. В результате происшествия груз климатического оборудования и запчастей получил повреждения.



Программа страхования предусматривала защиту имущественных интересов страхователя, связанных с риском утраты (недостачи), гибели или повреждения груза во время его перевозки. Лимит ответственности по автомобильной перевозке составлял 500 тыс. евро. Договор был заключен сроком на 1 год.



Ингосстрах сотрудничает с клиентом по программам страхования имущества с 2011 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 27.05.2020