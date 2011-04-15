Royal Flight с 14 июля запустит рейсы по маршруту Москва-Сочи

Royal Flight с 14 июля 2020 года приступит к выполнению регулярных рейсов в Международный аэропорт Сочи из столичного "Домодедово". Об этом сообщила пресс-служба южного аэропорта.



Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам на воздушном судне Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров.



Отправление из Москвы запланировано в 10:40, прибытие в Сочи - в 13:00. Вылет в обратном направлении - в 14:00, прибытие в "Домодедово" - в 16:20.



Регулярные рейсы по указанному направлению запланированы до 1 октября текущего года.



Напомним, с 2016 года в рамках летнего расписания полетов по России авиакомпания Royal Flight выполняла рейсы в Сочи из Екатеринбурга, Москвы, Самары и Санкт-Петербурга, в 2018 году доставляла туристов из Сочи в Анталию.



Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова образован в 1945 году. Был реконструирован и модернизирован в 2007-2013 годах. Регулярные и чартерные рейсы из Сочи выполняют 40 авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта включает 60 внутренних и зарубежных направлений.



Royal Flight - российская авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные международные рейсы по популярным туристическим направлениям из Москвы и более 25 регионов России. Первый рейс под брендом Royal Flight состоялся 8 марта 2014 года по маршруту Москва - Анталья. Парк авиакомпании состоит из ВС следующих типов: Boeing 777-300ER, Boeing 767-300, Boeing 757-200, Boeing 737-800.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Единственный российский аэропорт, который на регулярной основе обслуживает Airbus А380.



"AK&M" от 27.05.2020