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27/05/2020
16:43

TCBI и IBTX расторгают соглашение о слиянии

Capital Bancshares, Inc., материнская компания Texas Capital Bank, N.A., объявила о том, что Texas Capital Bancshares, Inc. и Independent Bank Group, Inc согласны расторгнуть соглашение о слиянии, объявленное 9 декабря 2019 года.

Решение о расторжении сделки одобрено советами директоров обеих компаний после тщательного рассмотрения и с учётом значительного влияния пандемии COVID-19 на мировые рынки.

Ни одна из сторон не обязана выплачивать какую-либо неустойку за расторжение договора в результате взаимного решения.

Texas Capital Bancshares, Inc. является материнской компанией Texas Capital Bank, коммерческого банка, предоставляющего финансовые услуги предприятиям и предпринимателям. Штаб-квартира банка находится в Далласе.


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