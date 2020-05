TCBI и IBTX расторгают соглашение о слиянии

Capital Bancshares, Inc., материнская компания Texas Capital Bank, N.A., объявила о том, что Texas Capital Bancshares, Inc. и Independent Bank Group, Inc согласны расторгнуть соглашение о слиянии, объявленное 9 декабря 2019 года.



Решение о расторжении сделки одобрено советами директоров обеих компаний после тщательного рассмотрения и с учётом значительного влияния пандемии COVID-19 на мировые рынки.



Ни одна из сторон не обязана выплачивать какую-либо неустойку за расторжение договора в результате взаимного решения.



Texas Capital Bancshares, Inc. является материнской компанией Texas Capital Bank, коммерческого банка, предоставляющего финансовые услуги предприятиям и предпринимателям. Штаб-квартира банка находится в Далласе.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"