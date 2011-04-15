Банк "Русский Стандарт" запустил сервис дистанционного открытия депозитов "Вклад с курьером"

Банк "Русский Стандарт" запустил специальный сервис для вкладчиков: теперь дистанционно можно открыть вклад в банке (без визита в отделение). Об этом говорится в сообщении банка.



Клиент может оставить заявку на открытие вклада дистанционно на сайте банка. Курьер привезёт все необходимые документы на подписание, а также проведёт идентификацию клиента.



На сегодняшний день банк "Русский Стандарт" предлагает следующие вклады по ставкам, которые традиционно являются одними из самых выгодных на рынке: "Максимальный доход Плюс", "Пенсионный!", "Ежемесячный доход", "Универсальный" и "Пополняемый доход", "Валютный доход!", "Весенний доход".



АО "Банк "Русский стандарт" (ИНН 7707056547) основано в 1999 году. Генеральная лицензия Банка России выдана бессрочно 19 ноября 2014 года. После того как в конце июля 2006 года IFC вышла из капитала банка, его единственным бенефициаром является Рустам Тарико.



"AK&M" от 27.05.2020