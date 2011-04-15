Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/05/2020
16:47

Банк "Русский Стандарт" запустил сервис дистанционного открытия депозитов "Вклад с курьером"

Банк "Русский Стандарт" запустил специальный сервис для вкладчиков: теперь дистанционно можно открыть вклад в банке (без визита в отделение). Об этом говорится в сообщении банка.

Клиент может оставить заявку на открытие вклада дистанционно на сайте банка. Курьер привезёт все необходимые документы на подписание, а также проведёт идентификацию клиента.

На сегодняшний день банк "Русский Стандарт" предлагает следующие вклады по ставкам, которые традиционно являются одними из самых выгодных на рынке: "Максимальный доход Плюс", "Пенсионный!", "Ежемесячный доход", "Универсальный" и "Пополняемый доход", "Валютный доход!", "Весенний доход".

АО "Банк "Русский стандарт" (ИНН 7707056547) основано в 1999 году. Генеральная лицензия Банка России выдана бессрочно 19 ноября 2014 года. После того как в конце июля 2006 года IFC вышла из капитала банка, его единственным бенефициаром является Рустам Тарико.

"AK&M" от 27.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100