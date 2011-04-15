Сбербанк предоставил интеграционный модуль для работы с электронными документами. Об этом говорится в сообщении банка.



Теперь клиенты Сбербанк Бизнес Онлайн смогут обмениваться юридически значимыми документами, не выходя из учётной системы "1С". Такую возможность обеспечил "Интеграционный модуль ЭДО для работы в 1С", разработчиком которого выступила компания экосистемы Сбербанка "КОРУС Консалтинг СНГ".



Модуль "1С ЭДО" позволяет отправлять, получать и принимать к учёту документы, передаваемые через сервис электронного документооборота прямо в системе "1С".



Данное решение позволяет сократить время на обмен документами за счёт непрерывной работы в интерфейсе учётной системы: отправка и получение счетов-фактур, актов, накладных осуществляется за несколько секунд.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.





"AK&M" от 27.05.2020