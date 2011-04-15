"Газпром нефть" в I квартале увеличила реализацию авиатоплива на 1.5%

Оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Аэро" - по итогам I квартала 2020 года увеличил продажи авиатоплива на 1.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Как говорится в сообщении компании, объём реализации авиакеросина по итогам первых трёх месяцев 2020 года составил 856 тыс. т.



"Газпромнефть-Аэро" увеличила объём заправок грузовых дальнемагистральных воздушных судов на транссибирских маршрутах из Азии в Европу и Россию. Наибольший рост реализации авиатоплива зафиксирован в международных аэропортах в городах Красноярск (+147%), Екатеринбург (+26%), Омск (+19%) и Новосибирск (+3%). Рост объёмов реализации в сегменте грузовых авиаперевозок позволил "Газпромнефть-Аэро" компенсировать влияние на показатели бизнеса в I квартале фактора глобального сокращения пассажирских авиарейсов. Также компания на 25% увеличила объём заправки в аэропортах Чукотского автономного округа.



Объём розничной реализации за рубежом сохранился на уровне прошлого года и составил более 86 тыс. т авиатоплива. Наибольший рост зарубежных заправок "в крыло" пришёлся на аэропорты Китая.



"Газпромнефть-Аэро" осуществляло поставки топлива в Китае 9 авиаперевозчикам, среди которых Аэрофлот, S7, Уральские авиалинии, Роял флайт, Волга Днепр и другие. Общий объем заправок российских авиакомпаний в Китае увеличился в отчётном периоде на 20% более чем до 12.5 тыс. т авиатоплива. Благодаря стратегическому партнёрству с национальным поставщиком авиационного топлива - China National Aviation Fuel Group Corporation (CNAF), топливозаправочная сеть "Газпромнефть-Аэро" в этой стране насчитывает более 30 международных аэропортов и позволяет оперативно организовывать авиатопливообеспечение для перевозки пассажиров и грузов.



Также за отчётный период компания обеспечила заправку более 2.9 тыс. тонн авиатоплива клиентам CNAF в России. В рамках нового контракта начались поставки топлива для грузовых рейсов Sichuan Airlines в международном аэропорту Кольцово (Екатеринбург). Рейсы китайского перевозчика осуществляются каждый день по маршруту Брюссель-Екатеринбург и далее в китайские промышленные хабы Шуанлю и Синьян и обратно. Кольцово - пятый аэропорт в России, помимо Шереметьево, Внуково, Пулково и Кадалы, где "Газпромнефть-Аэро" начала заправку рейсов авиакомпаний-партнеров CNAF, в их числе также China Eastern, Air China и China Southern.



"Газпромнефть-Аэро" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть". Операционную деятельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива "в крыло" компания ведет с 1 января 2008 года. С декабря 2008 года "Газпромнефть-Аэро" является стратегическим партнером Международной Ассоциации Воздушного Транспорта (IATA) в области авиатопливообеспечения.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



"AK&M" от 27.05.2020