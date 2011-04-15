Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о новом статусе Национального центра управления в кризисных ситуациях

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в законы "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "О гражданской обороне" в части изменения статуса Национального центра управления в кризисных ситуациях. Законопроект внёс в ГД президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В соответствии с законопроектом, Национальный центр управления в кризисных ситуациях предлагается преобразовать из подведомственного учреждения в структурное подразделение МЧС России. Это, как подчёркивается в пояснительной записке, позволит сделать более эффективным управление единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.



"AK&M" от 27.05.2020