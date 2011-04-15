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27/05/2020
18:19

Госдума приняла закон о господдержке самозанятых

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, в соответствии с которым меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства будут распространены также и на самозанятых. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Среди мер поддержки, в частности, возможность аренды муниципального имущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса, доступ к навигатору готовых бизнес-решений, а в перспективе — доступ к участию в закупках в качестве поставщиков товаров и услуг.

Ранее были приняты поправки, которыми предлагается распространить специальный льготный налоговый режим для самозанятых граждан на все регионы России. До этого он действовал в 23 регионах РФ. Закон даёт регионам право самостоятельно вводить такой налог.

"AK&M" от 27.05.2020
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