Госдума приняла закон о господдержке самозанятых

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, в соответствии с которым меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства будут распространены также и на самозанятых. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Среди мер поддержки, в частности, возможность аренды муниципального имущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса, доступ к навигатору готовых бизнес-решений, а в перспективе — доступ к участию в закупках в качестве поставщиков товаров и услуг.



Ранее были приняты поправки, которыми предлагается распространить специальный льготный налоговый режим для самозанятых граждан на все регионы России. До этого он действовал в 23 регионах РФ. Закон даёт регионам право самостоятельно вводить такой налог.



"AK&M" от 27.05.2020