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27/05/2020
17:34

Количество проверок бизнеса в апреле сократилось в 15 раз, М.Решетников

Количество проверок бизнеса в апреле этого года снизилось в 15 раз по сравнению с апрелем прошлого года. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе "правительственного часа" в Госдуме, свидетельствует сообщение МЭР.

Глава министерства отметил, что поддержанный депутатами в конце марта первый законодательный пакет решений по снижению административной нагрузки стал беспрецедентным как по скорости принятия, так и по масштабу, в том числе и в сравнении с регуляторными изменениями в других странах.

"Инициативы Правительства преследовали две цели. Максимально сократить все непроизводительные издержки бизнеса на период коронавируса и минимизировать контакты между людьми", - подчеркнул министр.

На это направлено три группы решений, продолжил он. Во-первых, мораторий на проведение практически всех проверок предпринимателей. "Только в апреле-мае это освободило бизнес от 150 тыс. проверочных мероприятий. Наш мониторинг показывает, что в апреле 2020 года, если сравнить с апрелем 2019 года, количество проверок снизилось в 15 раз", - сообщил М.Решетников.

По словам руководителя МЭР, проверки, которые будет необходимо проводить, переходят в формат дистанционных. "Мы надеемся, что это решение станет нормой для проверок и после стабилизации эпидемиологической обстановки", - резюмировал он.

"AK&M" от 27.05.2020
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