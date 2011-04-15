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27/05/2020
17:52

Глава Минэкономразвития высказался за либерализацию законодательства о банкротстве

Российское законодательство о банкротстве нуждается в либерализации, Минэкономразвития готовит инициативы, которые позволят предпринимателям вернуться на рынок после этой процедуры. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе "правительственного часа" в Госдуме, свидетельствует сообщение министерства.

"Мы сейчас готовим большой комплексный закон о банкротстве с целью сделать банкротство абсолютно цивилизованной структурой, которая не поставит на предпринимателей клеймо", - подчеркнул М.Решетников.

Министр напомнил, что по действующим нормам предприниматель 3 года не может вернуться снова к предпринимательской деятельности, кроме того, есть риски уголовного преследования.

"Текущая ситуация требует либерализации в этой части, чтобы предприниматели, которые абсолютно добросовестно работают, но не смогут вписаться в новые условия, не справятся, оперативно прошли через эту процедуру и максимально быстро смогли вернуться к предпринимательской деятельности, снова создать компании и снова создать рабочие места", - пояснил он.

"AK&M" от 27.05.2020
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