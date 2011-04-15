Правительство утвердило особенности дистанционной защиты диссертаций

Правительство РФ утвердило особенности дистанционной защиты диссертаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Кандидатские и докторские диссертации в период распространения новой коронавирусной инфекции можно будет защищать удалённо при соблюдении некоторых условий.



Так, члены диссертационных советов и официальные оппоненты по диссертации могут физически не присутствовать на заседании, если между ними и другими участниками обеспечен "аудиовизуальный контакт". При этом доля членов диссертационного совета, участвующих в защите удалённо, не должна превышать 2/3 от общего числа участников.



При дистанционном режиме защиты диссертации учёная степень присуждается по итогам открытого голосования.





"AK&M" от 27.05.2020